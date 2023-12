POL-SU: Zuständigkeitsbereiche der Lohmarer Bezirksdienstbeamten

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (03. Dezember) geriet ein Mercedes in einem Wert von rund 60.000 Euro an der Straße "Zum Appelbach" in Neunkirchen-Seelscheid in Vollbrand. Gegen 04:50 Uhr wurde der Eigentümer des Fahrzeugs durch Zeugen geweckt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes GLC 300D brannte vollständig aus. Durch die starke ...

mehr