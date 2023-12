Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Verkehrsunfälle durch Schnee und Glätte/26-jährige Autofahrerin stirbt nach Unfall in Ruppichteroth

Ruppichteroth/Niederkassel/Lohmar (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises kam es mit einsetzendem Schneefall zwischen Sonntagnachmittag (03. Dezember), 15:00 Uhr, und Montagmorgen (04. Dezember), 10:00 Uhr, zu insgesamt neun Verkehrsunfällen, die vermutlich auf die Witterung zurückzuführen waren.

In den meisten Fällen blieb es beim Blechschaden, bei zwei Unfällen am Sonntagabend wurden die Fahrerinnen leicht verletzt. Gegen 21:15 Uhr kam es in Niederkassel auf der Uckendorfer Straße zu einem sogenannten Alleinunfall. Zu dem Zeitpunkt schneite es stark und die Fahrbahn war noch nicht geräumt. Eine 60 Jahre alte Frau aus Köln fuhr aus Richtung Stockem kommend in Richtung Uckendorf. Dabei kam die 60-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich anschließend. Der Ford blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte sie vorsichtshalber in ein Krankenhaus.

Eine knappe Stunde später, gegen 22:10 Uhr, wurde eine 28-Jährige aus Montabaur bei einem Unfall in Lohmar ebenfalls leicht verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Ford auf der Landstraße 288 (L288)/Sülztalstraße in Richtung Lohmar. Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet die Montabaurin dann ins Rutschen und stieß gegen den Schneepflug eines entgegenkommenden Räumfahrzeugs. Durch die Kollision drehte der Ford sich um die eigene Achse und kam schließlich auf einem Radweg rechts der Fahrbahn zum Stehen. Auch hier brachte ein Rettungswagen die Fahrerin in ein Krankenhaus.

Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen gegen 06:25 Uhr auf der Bundesstraße 478 (B478) in Ruppichteroth. Eine 26 Jahre alte Frau aus Waldbröl fuhr mit ihrem Pkw aus Ruppichteroth kommend in Richtung Hennef. Ersten Ermittlungen zur Folge überholte die Renault-Fahrerin dabei einen Lkw und geriet beim Wiedereinscheren ins Schleudern, prallte gegen einen Baum neben der Fahrbahn und wurde in ihrem Pkw eingeklemmt. Sie verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle. Diese wurde zur Verkehrsunfallaufnahme, zu der auch ein Spezial-Team der Polizei Köln erschien, bis kurz vor 11:00 Uhr voll gesperrt. Ob auch hier die Witterungsverhältnisse Grund für den Unfall waren, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises.

Im Laufe des Vormittags beruhigte sich die Verkehrslage mit abnehmendem Berufsverkehr und zunehmend geräumten Straßen.

Die Polizei weist alle Autofahrer darauf hin, die Bereifung ihrer Pkw zu überprüfen und die Geschwindigkeit stets den Wetter- und Sichtverhältnissen anzupassen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell