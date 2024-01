Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vollendeter Trickdiebstahl

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Zu einem vollendeten Trickdiebstahl kam es am gestrigen Samstag den 20.01.2024 gegen 13:10 Uhr im Starenweg in Frankenthal. Zwei bislang unbekannte Täter (beide ca. 30 Jahre, südländisches Aussehen) sprachen ein Ehepaar an, welches dort gerade mit Schneeräumarbeiten beschäftigt war. Sie baten darum eine größere Geldsumme bei dem Paar deponieren zu dürfen, da sie für ein paar Tage geschäftlich weg müssten. Die Geschädigten willigten ein und öffneten ihren im Hause befindlichen Tresor. Diese Gelegenheit nutzen die Täter um eine Schmuckschatulle zu entwenden, in dem sich diverse Schmuckgegenstände befanden. Der Schaden liegt in niedrigem fünfstelligem Betrag. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

