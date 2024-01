Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Keller

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 19:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter zunächst gewaltsam mit einem unbekannten Hebelwerkzeug Zugang zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Emanuel-Geibel-Weg. Anschließend versuchten sie vergeblich sich gewaltsam Zugang zu mindestens zwei Kellerabteilen zu verschaffen. Anhaltspunkte auf entwendete Gegenstände liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe des Emanuel-Geibel-Weges verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell