POL-PDLU: Speyer - Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Speyer (ots) - Am Mittwoch, gegen 18 Uhr beobachteten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Maximilianstraße einen 23-Jährigen, der insgesamt zwölf Dosen eines Energiedrinks, drei Gewürze und eine Birne im Gesamtwert von über 40 Euro in diverse Behältnisse packte. Da der junge Mann anschließend den Kassenbereich passierte ohne die Waren zu bezahlen, informierte eine Mitarbeiterin die Polizei. Die Waren wurden ...

