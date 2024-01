Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geklärte Verkehrsunfallflucht

Beindersheim (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht wurde am 20.01.2024 gegen 22:25 Uhr in der Kirchenstraße in Beindersheim durch eine 28-jährige Zeugin beobachtet und das Kennzeichen abgelesen. Ihre Beobachtung teilte sie dem Halter des geparkten / geschädigten roten Fiat mit, welcher wiederum die Polizei verständigte. Nach der Unfallaufnahme wurde die Halteranschrift des unfallverursachen Fahrzeugs, ein weißer 1er BMW aufgesucht und der Fahrer, ein 73-jähriger aus Beindersheim ermittelt. Gegen Ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen von Unfallort eingeleitet. Der Schaden an beiden Fahrzeugen liegt insgesamt bei rund 1.300 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell