Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht dank Zeugenhinweis geklärt

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 20.01.2024 gegen 22:30 Uhr meldete ein 66-jähriger Zeuge der Polizei, dass es soeben zu einer Verkehrsunfallflucht in der Brunnengasse in Frankenthal gekommen sei. Ein blauer VW Polo sei gegen einen geparkten weißen Ford Fiesta gefahren und habe sich anschließend entfernt. Durch das übermittelte Teilkennzeichen konnte im Rahmen der sofortigen und intensiven Fahndungsmaßnahmen das flüchtige Fahrzeug samt dem 19-jährigen Fahrer und späteren Beschuldigten angetroffen werden. Im Rahmen der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs konnten frische Unfallschäden festgestellt werden. Die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren werden Unerlaubtem Entfernen von Unfallort eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden dürfte bei rund 4.500 Euro liegen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

