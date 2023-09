POL-NOM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer leichtverletzten Person

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Schaupenstiel 20, Freitag, 8.9.2023, 17.30 Uhr bis Samstag, 9.9.2023, 10.00 Uhr NORTHEIM (hei) - in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter am Kulturzentrum der alten Brauerei eine Nebeneingangstür an der Gebäuderückseite. Hier wurden zwei Glaselemente der Tür eingeschlagen und die der oder die ...

mehr