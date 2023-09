Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung am Jugendkulturzentrum "Alte Brauerei"

Northeim (ots)

37154 Northeim, Schaupenstiel 20, Freitag, 8.9.2023, 17.30 Uhr bis Samstag, 9.9.2023, 10.00 Uhr

NORTHEIM (hei) - in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter am Kulturzentrum der alten Brauerei eine Nebeneingangstür an der Gebäuderückseite. Hier wurden zwei Glaselemente der Tür eingeschlagen und die der oder die Täter entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Sachschaden vom ca. 400,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551-7005-0)

