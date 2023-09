Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw gerät in Brand

Uslar (ots)

L 548, Parkplatz Neuer Teich, Samstag, 09.09.2023, 23.10 Uhr - Sonntag 10.09.2023, 00.30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache gerät ein Pkw auf dem Parkplatz am Neuen Teich in Brand. Der Brand kann durch eingesetzte Feuerwehrkräfte aus Uslar und Eschershausen gelöscht und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden.

