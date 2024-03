Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Vor Kind entblößt + Widerstand geleistet + Unter Drogen und ohne Versicherung unterwegs + Vandalismus auf Schulgelände + Mögliche Zeugin einer Unfallflucht gesucht + BMW flüchtet vom Unfallort

Gießen (ots)

Gießen: Vor Kind entblößt - Zeugensuche

Eine Mutter befand sich am Sonntag (17.3.2024) mit ihrem Kind auf einem Spielplatz an der Lahn in der Lahnstraße 7. Sie bemerkte dabei gegen 18.15 Uhr einen Mann, der in Sichtweite ihrer 5-jährigen Tochter sein Geschlechtsteil entblößte und mutmaßlich onanierte. Nachdem der Unbekannte erkannte, dass ihn die Mutter des Mädchens bemerkt hatte, entfernte er sich auf einem Fahrrad in Richtung der Innenstadt. Der unbekannte Mann wurde etwa 25-35 Jahre alt beschrieben. Er war etwa 175 cm groß und hatte eine helle Hautfarbe. Seine hellbraunen Haare waren etwas länger und zerzaust. Er trug eine schwarze Hose und einen grauen Kapuzenpullover. Der Mann fuhr ein schwarzes Herrenrad. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer hat den Mann in dem Bereich, oder im Umfeld, gesehen? Wer kann Hinweise auf seine Identität geben?

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Linden: Widerstand geleistet

Nachdem ein Zeuge eine möglicherweise fahruntüchtige Person in einem Auto meldete, kontrollierten Beamte der Polizeistation Gießen Süd den Mann am frühen Freitagmorgen (15.3.2024) auf dem Großen-Lindener Pendlerparkplatz in der Gießener Pforte. Den Beamten kam dabei schnell der Verdacht, dass der Fahrer Alkohol konsumiert haben könnte. Zudem befanden sich an dem schwarzen Audi frische Beschädigungen, dessen Ursache bislang unbekannt ist. Der Mann gab falsche Personalien an und beleidigte die Polizeibeamten verbal. Es stellte sich heraus, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Auto fanden sie noch etwa zehn Gramm Cannabisharz, das einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt darstellen kann. Eine Untersuchung diesbezüglich steht noch aus. Die Beamten nahmen den Fahrer fest, wogegen er sich körperlich wehrte. Die Streife musste den Mann zu Boden bringen und fesseln, wobei er leicht verletzt wurde. Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle. Dort wurde er nach einer Blutentnahme durch einen Arzt nach Hause entlassen. Die Polizisten blieben unverletzt. Sie leiteten mehrere Strafverfahren gegen den 36-Jährigen ein.

Gießen: Unter Drogen und ohne Versicherung unterwegs

In Klein-Linden stoppten zivile Beamte der Autobahnpolizei Mittelhessen einen Opel. Bei der Kontrolle am Freitagmittag (15.3.2024) ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum beim Fahrer. Ein Vortest reagierte positiv auf Amphetamin. Das angebrachte Kennzeichen passte nicht zum Opel, das Auto verfügte nicht über einen gültigen Versicherungsschutz. Zudem besteht der Verdacht, dass der 39-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Seine Fahrt war beendet, er musste mit zur Dienststelle. Dort wurde er im Anschluss an eine Blutentnahme entlassen. Auf den Mann aus dem Landkreis Gießen kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Gießen: Vandalismus auf Schulgelände

Ihrer Zerstörungswut ließen Unbekannte auf dem Gelände des Landgraf-Ludwig-Gymnasiums freien Lauf. Sie zerstörten einen Bauzaun und beschädigten auf dem Gelände Blockziegel, einen Baustromverteilerkasten und ein Abflussrohr. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Täter schlugen im Zeitraum zwischen Freitag (15.3.2024), 16.30 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr zu.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges auf dem Gelände in der Reichenberger Straße bemerkt?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Kleinkraftrad geklaut

Ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Yamaha klaute ein Unbekannter aus einem Parkhaus an der Ringallee. Die Maschine stand dort zwischen 16.2.2024 und 25.2.2024. Der Diebstahl wurde erst kürzlich bekannt. An der Yamaha war das Versicherungskennzeichen 316 KUT (aus 2023) angebracht.

Wer kann Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Yamaha oder des Kennzeichens geben?

Zeugen wenden ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Mögliche Zeugin einer Unfallflucht gesucht

In der Gartenstraße kam es am Donnerstag (14.3.2024) zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr zwischen 15 Uhr und 18 Uhr gegen einen in Höhe der Hausnummer 10 geparkten Mercedes. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro an der hinteren Stoßstange der schwarzen E-Klasse. Der Verursacher fuhr im Anschluss davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Fahrer des Mercedes wurde noch am Unfallort von einer namentlich nicht bekannten Frau angesprochen, bei der es sich vermutlich um eine Zeugin handelt. Er konnte sie jedoch nicht verstehen und fuhr weg. Der Fahrer beschrieb die Zeugin als ca. 160 cm groß, etwa 80 Jahre alt und sehr schlank. Sie hatte kurze Haare. Die Frau hatte einen hüfthohen Hund mit rötlicher Farbe und weißer Brust dabei und ging zu einem vor Ort parkenden, grauen Kombi.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten die beschriebene Frau, sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Wettenberg/L3047: BMW flüchtet vom Unfallort

Am Kreisverkehr der Landesstraße 3047, der in Richtung Heuchelheim/Biebertal sowie auf die Autobahn 480 führt, verursachte ein unbekannter Autofahrer einen größeren Schaden. Der Unbekannte befuhr die L3047 aus Richtung Krofdorf kommend. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer im Einfahrtsbereich des Kreisverkehrs von der Fahrbahn ab und überfuhr eine dortige Verkehrsinsel. Dabei wurde die gesamte Richtungs- und Verkehrszeichenbeschilderung zerstört. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zurück bleib ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Aufgrund der Spurenlage vor Ort gehen die Unfallfluchtermittler davon aus, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen BMW gehandelt hat. Dieser müsste erhebliche Schäden an der Front und am Unterboden aufweisen.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall am Freitag (15.3.2024) in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben? Wo ist seit Freitag ein stark beschädigter BMW aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath

Pressesprecher

