POL-GI: Gießen: 41-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt - Zeugen gesucht

Gießen (ots)

Lebensbedrohliche Verletzungen trug ein 41-Jähriger am Samstagmorgen (16.3.2024) davon, nachdem er in der Bahnhofstraße (in Höhe Alicenstraße) von zwei Männern angegriffen wurde.

Gegen 10.20 Uhr erreichte ein Notruf die Rettungsleitstelle. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des Verletzten. Das Opfer befindet sich in stationärer Behandlung. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass zwei Männer das Opfer angriffen und mit Messerstichen verletzten. Anschließend flohen die Täter.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Gießen ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Angaben zu den genauen Hintergründen der Tat und zum Motiv der Täter können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gemacht werden - dies ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort der Angreifer geben? Wer kann Angaben zum Hintergrund der Tat machen?

Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 oder in dringenden Fällen an den Notruf 110.

