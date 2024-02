Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240205-1: Alkoholisiert auf vorausfahrendes Auto aufgefahren - Zwei Leichtverletzte

Hürth (ots)

Blutprobe entnommen, Führerschein sichergestellt

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagabend (3. Februar) in Hürth-Efferen zwei Menschen (53, 63) leicht verletzt worden. Während Rettungskräfte sich um die beiden Patienten kümmerten, ergab der Atemalkoholtest einer weiteren Unfallbeteiligten (45) einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Polizisten ordneten umgehend eine Blutprobe an, die ein Arzt wenig später entnahm. Zudem stellten die Beamten den Führerschein der Alkoholisierten sicher und untersagten ihr das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen.

Nach ersten Ermittlungen war die 45-Jährige kurz nach 19 Uhr in ihrem Fiat auf der Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Dort soll sie kurz aufeinander folgend zwei Mal auf den vor ihr fahrenden Ford eines 63-Jährigen aufgefahren sein. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Beifahrerin in gleicher Richtung unterwegs.

Durch die Wucht der Zusammenstöße zogen sich die beiden Insassen des Ford leichte Verletzungen zu. Beide mussten von Ärzten behandelt werden. Die beiden Unfallwagen waren so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Polizisten nahmen den Unfall auf, sicherten die Spuren am Einsatzort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die 45-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (he)

