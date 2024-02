Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240204-1: Dachstuhlbrand - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag (03. Februar) um 14.44 Uhr kam es zu einem Dachstuhlbrand in der Straße "Am Hirschend" in Elsdorf.

Der Brand entstand nach ersten Erkenntnissen im Dachspeicher des Mehrfamilienhauses und griff auf den Dachstuhl des Hauses über. Die Feuerwehr Elsdorf erschien vor Ort und konnte den Brand löschen. Durch das Brandgeschehen erlitt ein sechsjähriger Hausbewohner Verbrennungen am Arm. Es bestand zusätzlich der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Das Haus ist durch den Brand derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zu der Brandursache auf. (mw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell