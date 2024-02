POL-REK: 240202-1: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall in Pulheim

Erftstadt (ots) - Polizistinnen und Polizisten rund um die Uhr im neuen Gebäude erreichbar Die Polizeiwache in Erftstadt ist am Dienstag (30. Januar) umgezogen. Die Polizistinnen und Polizisten haben den Dienstbetrieb im neuen Gebäude in Lechenich aufgenommen und sind ab sofort wieder rund um die Uhr in der Polizeiwache an der Bonner Straße 38-40 anzutreffen. Die Wache ist telefonisch unter 02271 81-2651 zu erreichen. ...

