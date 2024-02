Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240201-1: Dritter Tatverdächtiger nach Überfällen auf Tankstellen festgenommen - Untersuchungshaft

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beweismittel bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 4 vom 15. Januar, Ziffer 2 vom 22. Januar, Ziffer 4 vom 22. Januar, Ziffer 1 vom 24. Januar, Ziffer 1 vom 26. Januar und Ziffer 3 vom 29. Januar

Nach umfangreichen Ermittlungsarbeiten haben Polizisten des Rhein-Erft-Kreises am Mittwochmittag (31. Januar) in Bedburg einen weiteren Tatverdächtigen (18) festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Dank akribischer Ermittlungsarbeit gelang es den Beamten des Kriminalkommissariats 13 auch die Identität eines dritten Tatbeteiligten zu ermitteln. Auf Grundlage der vorgelegten Erkenntnisse erließ eine Richterin am Dienstag (30. Januar) einen Haftbefehl gegen den 18-jährigen Verdächtigen und einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnräume.

Polizisten des Rhein-Erft-Kreises gelang es, den Gesuchten am Mittwoch gegen 12 Uhr in Bedburg festzunehmen. Zeitgleich durchsuchten weitere Ermittler die Wohnräume des Beschuldigten in Bergheim. Hier stellten die Beamten zahlreiche Beweismittel sicher.

Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände sowie die weiteren Ermittlungen dauern an. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell