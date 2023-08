Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Kleinbrand in einer Eisdiele

Bild-Infos

Download

Hattingen (ots)

Um kurz vor 17 Uhr rückte die Hattinger Feuerwehr am heutigen Montag (07.08.) in die Fußgängerzone aus. In einer Eisdiele auf der Heggerstraße kam es zu einem Brandereignis.

Wie die ersten Erkundungen des Einsatzleiters zeigten, hat es im Bereich eines Kühlschranks gebrannt. Das Feuer wurde bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht.

Mit einer Wärmebildkamera wurde dann die Einsatzstelle kontrolliert und mit einem Hochleistungslüfter belüftet.

Nach einer halben Stunde war der Einsatz für die hauptamtlichen Kräfte, den Löschzug Mitte sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Nord, Oberbredenscheid und Niederwenigern wieder beendet.

Im Tagesverlauf rückten die hauptamtlichen Kräfte noch zu einem umgestürzten Baum in Niederwenigern und einem vollgelaufenen Keller in Oberstüter aus.

Zusammen mit dem Löschzug Niederwenigern wurde der Löschzug der Hauptwache zum örtlichen Krankenhaus alarmiert. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Eine Ursache konnte nicht festgestellt werden.

Zu einem medizinischen Notfall rückte die First-Responder-Einheit des Löschzuges Elfringhausen aus. Vor Ort wurde der Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell