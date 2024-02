Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240202-2: Zwei Tatverdächtige nach Diebstählen von Krafträdern in Untersuchungshaft

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Vielzahl von Rollern entwendet

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Mittwoch (24. Januar) zwei Tatverdächtige (15, 16) festgenommen. Dank akribischer Ermittlungsarbeit der Beamten des Kriminalkommissariats 23 erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln einen Haftbefehl. Die beiden Beschuldigten befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die beiden Tatverdächtigen stehen im Verdacht, im Zeitraum von Oktober 2022 bis Januar 2024 in mehr als 30 Fällen Motorroller und Motorräder in den Stadtgebieten Köln, Hürth, Brühl und Bornheim entwendet zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten sie die Fahrzeuge vielfach selbst, bevor sie sie stark beschädigt zurückließen.

Laut aktuellem Ermittlungsstand sollen die beiden Jugendlichen zuletzt am Dienstag (23. Januar) in Köln einen Roller gestohlen haben. Noch am selben Tag erkannten Polizisten die beiden Tatverdächtigen mit dem erbeuteten Fahrzeug in Hürth. Den beiden jungen Männern gelang jedoch die Flucht. Einen Tag später griffen die Polizisten zu, nahmen die beiden Gesuchten fest und stellten das gestohlene Kraftfahrzeug sicher. Die Ermittlungen dauern an. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell