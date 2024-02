Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240204-2: Brand eines Holzunterstandes - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 04.49 Uhr kam es in der Heerstraße in Kerpen zu einem Brand eines Holzunterstandes für Brennholz.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der direkt am Wohnhaus angebaute Holzunterstand in Brand. Der Brand griff auf den Wintergarten und die Fassade des Einfamilienhauses über. Auch wurde eine Garage auf dem Nachbargrundstück leicht beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Kerpen gelöscht. Bei den beiden 34- und 32-jährigen Hausbewohnern bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Das Haus blieb bewohnbar.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zu der Brandursache auf. (mw)

