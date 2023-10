Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Ludwigshafen (ots)

Ein 19-jähriger Ludwigshafener fuhr gestern (19.10.2023) mit seinem Auto durch die Wollstraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und einen entgegenkommenden Rettungswagen touchierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Rettungswagens leicht verletzt. Am Auto des 19-jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Am Rettungswagen wurde ein Streifschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro verursacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell