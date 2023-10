Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ludwigshafen (ots)

Gestern Abend (19.10.2023) fuhr ein Autofahrer durch die Mundenheimer Straße, als ein 12-jähriger Junge zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Straße lief. Der Mann konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Kind zusammen. Es stürzte zu Boden und erlitt eine Platzwunde an der Schläfe, weshalb es in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

