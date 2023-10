POL-PPRP: Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Ludwigshafen (ots) - Zum einem Trickdiebstahl kam es am 19.10.23 kurz nach 11 Uhr in der Bremserstraße in Ludwigshafen. Ein unbekannter Täter erkundigte sich bei einem 85-Jährigen, ob dieser ihm Geld wechseln könne. Als der Geschädigte seine Geldbörse öffnete, griff der Täter hinein und begab sich mit Bargeld in Höhe von rund 500 Euro auf die Flucht. Der Täter war laut dem Geschädigten zwischen 45 und 50 Jahre ...

