Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Hochemmingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit rund 22.000 Euro Schaden

Bad Dürrheim, Hochemmingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Freitagvormittag auf der Schweizer Straße im Bereich der Einmündung zur Hochemminger Straße gekommen. Kurz nach 10 Uhr bog ein 80-jähriger mit einem Ford Kombi von Sunthausen kommend auf der Schweizer Straße nach links in Richtung Ortsmitte Hochemmingen ab und schaute hierbei nur nach rechts. In der Folge kam es zur Kollision mit einem BMW Kombi, dessen 77-jähriger Fahrer von der Ortsmitte kommend in Richtung Hochemminger Straße unterwegs war. Personen kamen nicht zu Schaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell