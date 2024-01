Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) 2. Nachtrag zum Brand einer Lagerhalle - Brand fordert 2,5 Millionen Schaden - keine Gefahr für die Bevölkerung, keine Personen verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Der sich am Freitagvormittag in einer Lagerhalle eines Baustoffunternehmens im Spittelbronner Weg im Gewerbegebiet im Osten von Schwenningen zugetragene und mittlerweile gelöschte Brand mit Großeinsatz der Feuerwehr hat nach erster Auskunft des Unternehmens inklusive der in der Halle durch das Feuer zerstörten Baustoffmaterialien Sachschaden in Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro gefordert. Die genaue Schadenshöhe steht allerdings noch nicht fest. Die Lagerhalle ist durch die Hitzeeinwirkung teilweise eingestürzt.

Während dem Brand laufend durchgeführte Messungen der Feuerwehr direkt am Brandort und auch in der Umgebung des Gewerbegebietes ergaben, dass bei dem Brand und der resultierenden Rauchentwicklung keine giftigen Stoffe ausgetreten waren und auch nicht gemessen werden konnten. Für die Bevölkerung bestand demzufolge zu keinem Zeitpunkt eine Gesundheitsgefahr. Durch die entsprechenden Löschmaßnahmen bestand auch keine Gefahr eines Brandübergriffes auf angrenzende Gebäude.

Die Feuerwehrabteilungen der Doppelstadt waren unter Leitung des Abteilungskommandanten Christian Krause mit insgesamt 20 Fahrzeugen und 80 Einsatzkräften in die Löschmaßnahmen eingebunden. Neben der Feuerwehr hielten sich auch Rettungskräfte mit einem Notarztwagen und mehreren Fahrzeugen sowie der DRK-Ortsverband Villingen-Schwenningen vorsorglich im Bereich des Brandortes auf. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch die Polizei war mit mehreren Streifenfahrzeugen bei dem Brand eingesetzt. Umliegende Straßen mussten während der Brandbekämpfung gesperrt werden. Auf der an das Gewerbegebiet angrenzenden Rottweiler Straße kam es vorübergehend zur Sperrung. Der Verkehr wurde zunächst durch die Feuerwehr und in der Folge durch den Technischen Dienst mit entsprechenden großräumigen Absperrmaßnahmen umgeleitet. Die endgültigen Löscharbeiten und teilweise auch die Straßensperrungen und Umleitungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache, die möglicherweise mit der unbemerkten Entzündung einer Folie nach dem Einschweißen einer Holzpalette in der Lagerhalle steht, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell