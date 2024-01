Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Tuttlingen - Altental, K 5945, Lkr. Tuttlingen) 32-jähriger Autofahrer bei Fahrzeugüberschlag leicht verletzt

Neuhausen ob Eck, Tuttlingen - Altental, K 5945, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 32-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall mit Fahrzeugüberschlag am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 5945 zwischen Tuttlingen und dem Altental leicht verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 06.45 Uhr mit einem Nissan Micra auf der K 5945 von Tuttlingen in Richtung Altental. Etwa vier Kilometer nach Tuttlingen geriet der Nissan aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich an einer angrenzenden Böschung. Hierbei zog sich der 32-Jährige leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. An dem schon älteren Auto entstand rund 3000 Euro Sachschade. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung und den Abtransport des beschädigten Nissans.

