Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Sexueller Übergriff auf junge Frau - Täter und Helfer gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen wichtigen Zeugen, der in der Nacht auf Dienstag (09.04.) einer jungen Frau nach einem sexuellen Übergriff geholfen hat. Er kann möglicherweise dazu beitragen, den Fall aufzuklären. Er war in einem dunklen (schwarzen) Pkw unterwegs und wurde als etwa 40 Jahre alt, mit dunkelblonden kurzen Haaren, eher klein und mollig beschrieben. Der Mann hat die Frau vermutlich vor Schlimmerem bewahrt - und sie ein Stück nach Hause begleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 23-jährige Bottroperin in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 2 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Rückweg von einem Fitnessstudio. Im Bereich Förenkamp/Im Flaßviertel - an der Kirche - war die Kette vom Fahrrad gesprungen. Ein unbekannter Mann, kam daraufhin zu ihr und bat seine Hilfe an - anschließend hängte er die Kette ein. Danach soll der Unbekannte die Frau sexuell belästigt haben, indem er die junge Frau zu Boden drückte und unsittlich anfasste. Ein weiterer Mann sprach mit dem Täter - in einer fremden Sprache, es könnte sich um arabisch gehandelt haben. Die 23-Jährige versuchte sich gegen den sexuellen Übergriff zu wehren. Erst als ein Autofahrer anhielt, ließ der Unbekannte von ihr ab - und flüchtete mit dem anderen Mann. Der Autofahrer half der Frau auf und ging mit ihr ein Stück in Richtung ihrer Wohnung. Dabei schob er auch das Fahrrad. Er riet außerdem der Frau, die Polizei zu verständigen, was sie wenig später auch machte. Der Helfer wird als wichtiger Zeuge gesucht. Die 23-Jährige wurde bei dem Übergriff leicht verletzt.

Die Ermittlungen zu dem Täter dauern weiter an. Dieser wurde wie folgt beschrieben: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70m groß, dunkle Haare, dunkler Bart, hatte eine Kapuze auf. Beschreibung des zweiten Mannes: Etwa 1,65m bis 1,70m groß, trug Sportbekleidung.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell