POL-RE: Recklinghausen: Exhibitionist belästigt junge Frau

Recklinghausen (ots) - Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr fuhr ein 44-Jähriger aus Gladbeck mit seinem Auto auf der Schubertstraße in Richtung Kirchhellener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen querte ein 5-Jähriger die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde schwer verletzt. Zusammen mit seiner Mutter wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein geschätzter ...

