POL-RE: Marl: Frau raubt Einkaufstasche und Geldkarte - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Eine 72-jährige Frau aus Dorsten wurde am frühen Montagnachmittag nach einem Drogerie-Einkauf beraubt. Die Dorstenerin hatte die Drogerie-Filiale in dem Einkaufszentrum an der Bergstraße gegen 14.30 Uhr verlassen. Plötzlich schlug ihr eine entgegenkommende Frau auf den Arm - und riss ihr die Einkaufstüte aus der Hand. Dabei fiel auch die Debitkarte der 72-Jährigen auf den Boden, mit der sie zuvor bezahlt hatte. Die Unbekannte nahm auch die Karte an sich - und rannte in Richtung ZOB davon. Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,60m groß, stabile Statur, langer blauer Mantel, trug ein Kopftuch. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Raub und/oder der Tatverdächtigen machen können. Wer etwas weiß, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

