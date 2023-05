Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Marl: Trickdiebe bestehlen Seniorinnen in ihren Wohnungen

Recklinghausen (ots)

In Recklinghausen und Marl fielen am Montag zwei Seniorinnen mutmaßlichen Wasserwerkern zum Opfer. In beiden Fällen klingelten die Männer bei den Betroffenen an die Tür und gaben vor, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Die Frauen begleiteten sie dann ins Bad. Währenddessen schlichen sich weitere Personen in die Wohnungen und durchsuchten die Schränke nach Wertgegenständen. Letztlich entkamen die Trickdiebe unerkannt mitsamt ihrer Beute. Aus beiden Wohnungen entwendeten die Täter Bargeld und diversen Schmuck. In Recklinghausen waren die Trickdiebe auf der Marienstraße gegen 15 Uhr untergwegs, in Marl auf der Langehegge gegen 13 Uhr.

Der falsche Wasserwerker in Recklinghausen wurde wie folgt beschrieben: 1,65m-1,70m groß, schwarze Haare, blaue Jacke, dunkle Hose

Der in Marl tätige Täter war etwa 1,70m groß, hatte dunkle Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Die Seniorin sah den Mann, nachdem er aus ihrer Wohnung gegangen war, wie er mit einem anderen Unbekannten, der eine Sporttasche trug, in Richtung Süden davon ging.

Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt oder die beschriebenen Personen womöglich gesehen haben könnten, werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie nur Personen bzw. Handwerker herein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Grundsätzlich sollten sie keine Fremden in Ihre Wohnung lassen. Und: Informieren Sie ihre Angehörigen über die Maschen der Trickbetrüger, damit nicht ihre Eltern/Großeltern Opfer werden. Im Kampf gegen die Täter und zum Schutz der Seniorinnen und Senioren setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit von Angehörigen. Dazu trägt das Projekt "Next Generation" bei. Weitere Infos dazu gibt es auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell