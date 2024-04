Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Kind auf Tretroller leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 9-Jähriger wurde bei einem Unfall am Montagnachmittag leicht verletzt. Als er mit seinem Tretroller aus einer Hofeinfahrt an der Heinrich-von-Kleist-Straße fahren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto, das aus Richtung Goethestraße kam. Der 47-Jährige Autofahrer touchierte den Jungen, sodass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Zur Kontrolle wurde der 9-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

