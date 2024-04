Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf B224

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung B224/Essener Straße/Goethestraße sind heute Morgen ein Mann und eine Frau leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 34-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen gegen 8.45 Uhr von der Goethestraße nach links auf die B224 abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 75-jährigen Transporter-Fahrer aus Österreich, der auf der B224 in Richtung Essen unterwegs war. Nach ersten Informationen ist nicht auszuschließen, dass der Mann bei "rot" gefahren sein könnte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn musste die Kreuzung Essener Straße/Goethestraße/Steinstraße gesperrt werden.

