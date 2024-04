Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Gestohlener Roller abgebrannt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Schlägel und Eisen hat am Freitagabend ein Roller gebrannt. Die Feuerwehr war deshalb ebenfalls im Einsatz. Wie sich herausstellte, war der Roller in der vergangenen Woche von der Feldstraße als gestohlen gemeldet worden. Ein Zeuge konnte am Freitagabend gegen 22.45 Uhr sehen, wie vier Personen (vermutlich Jugendliche) auf zwei Rollern geflüchtet sind. Nach ihnen wird gesucht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Wer Angaben zu dem Brand, dem Diebstahl oder den Personen auf den Rollern machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell