Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Pedelecfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein Pedelecfahrer (52) ist am Sonntag gegen 9.20 Uhr bei einem Unfall auf der Kellerstraße, Höhe Hausnummer 18, in der Recklinghäuser Innenstadt schwer verletzt worden. In einer Kurve sei ihm ein schwarzer BMW mit überhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen, habe dabei die Kurve "geschnitten" sodass er habe ausweichen müssen, sagte der 52-Jährige. Beim Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über sein Pedelec, stieß gegen eine verglaste Hauswand und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Fahrer oder die Fahrerin des BWM beging Unfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell