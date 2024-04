Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Porsche kommt von der Straße ab

Recklinghausen (ots)

Ein Autofahrer (19) aus Dorsten ist am Sonntagabend gegen 23:10 Uhr mit einem Porsche von der Essener Straße (B224) abgekommen. Der Wagen überfuhr eine Fußgängerinsel, prallte gegen einen Zaun und kam in der Böschung zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer sowie drei weitere Mitfahrende in ein Krankenhaus. Dort wurden sie ambulant behandelt. Der Beifahrer (20) gab an, der Wagen sei im Kreuzungsbereich Essener Straße/Steinstraße von einem anderen Auto überholt und dabei touchiert worden. Deshalb sei man von der Fahrbahn abgekommen. Am Porsche entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen wurde abgeschleppt. Der Fahrer des anderen Autos beging Unfallflucht. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0800 2361 111

