Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Seniorin gibt Koffer mit Geld an Betrüger

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Meckinghoven ist am Wochenende eine 88-jährige Dattelnerin auf Betrüger hereingefallen. Die Seniorin bekam am Samstagnachmittag einen Anruf von einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Sie gaukelte der Frau vor, dass in Datteln derzeit viel Falschgeld im Umlauf sei. Um sicher zu sehen, dass die Seniorin nur "echtes Geld" habe, müssten die Geldscheine bzw. die Seriennummern überprüft werden. Die Seniorin wurde weiter ausgefragt - auch nach weiteren Wertgegenständen und Familienangehörigen. Wenig später kamen zwei Männer (angebliche Polizeibeamte in zivil) zur Adresse der Seniorin - und holten gegen 18 Uhr einen Koffer mit Bargeld ab. Am späteren Abend fiel der Betrug auf - und die Polizei wurde informiert. Einer der "Abholer" konnte näher beschrieben werden: etwa 36 bis 38 Jahre alt, ca. 1,70m groß, normale Statur, dunkler relativ kurzer Vollbart. Bekleidung: helles Basecap, dunkelblaue Jacke, dunkle Hose, weiße Sneaker. Der zweite Mann konnte nicht näher beschrieben werden. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Angaben zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Leider kommt es immer wieder zu solchen Fällen: Die Allermeisten reagieren richtig und durchschauen die Betrugsmasche. Das ist aber nicht immer so, wie dieser Fall wieder zeigt. Daher unsere Bitte: Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die unterschiedlichsten Maschen der Betrüger! Übergeben Sie niemals Geld, Bankkarten oder andere Wertsachen an fremde Personen. Weitere Hinweise zum Thema Betrug und sie Sie sich schützen können, finden Sie auf unserer Internetseite:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

