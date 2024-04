POL-WI: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Wiesbaden (ots) - 1. Im Bus mit Messer verletzt, Wiesbaden-Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 03.04.2024, 20.00 Uhr (mb)Gestern Abend wurde ein Businsasse in Wiesbaden von einer unbekannten Person mit einem Messer verletzt. Ein 28-jähriger Wiesbadener war mit einem Bus der Linie 24 in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er den Bus an der Haltestelle ...

mehr