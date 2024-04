Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zufallsfund nach Körperverletzung +++ Fahrraddiebstähle mit Tätersichtung +++ Mehrere gewerbliche Einbruchsdiebstähle +++ Unfall mit dem Gegenverkehr

1. Zufallsfund nach Körperverletzung,

Wiesbaden-Mitte, Karlstraße, Dienstag, 02.04.2024, 15.42 Uhr

(mb)Eine Personenkontrolle nach einer körperlichen Auseinandersetzung führte am Dienstagmittag in Wiesbaden zu dem Fund von Cannabis.

Gegen 15.42 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Kontrahenten in der Wiesbadener Karlstraße gemeldet. Während dieser Auseinandersetzung sei laut Zeugenaussage auch ein Messer gesehen worden. Beim Eintreffen der Polizei war die Konfrontation nicht mehr im Gange. Unter den dort anwesenden Personen konnten die zwei Streithähne herausgedeutet und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung eines 49-jährigen Wohnsitzlosen konnte neben dem besagten Messer auch eine in mehrere Einheiten verpackte Cannabismenge von über 40 Gramm aufgefunden und sichergestellt werden. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Kontrahenten wieder entlassen. Der 49-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln verantworten. Sein Kontrahent erlitt eine kleine Schnittwunde an der Hand.

2. Fahrraddiebstähle - Täter flüchtig,

Wiesbaden, Friedenstraße und Karl-Boos-Straße, Montag, 01.04.2024, bis Dienstag, 02.04.2024,

(mb)Erneut wurden mehrere hochwertige Fahrräder in Wiesbaden aus Gebäuden entwendet. Ein Täter konnte sich durch Flucht der Festnahme entziehen.

In der Nacht zum Dienstag hörte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße zwischen 3 Uhr und 4 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung des Kellers. Die Ursache der Geräusche wurde erst im Nachgang erkannt. Zum Tatzeitpunkt verschafften sich unbekannte Täter zunächst Zugang zum Treppenhaus, von wo sie zwei Feuerschutztüren gewaltsam aufbrachen und so in das gemeinsame Kellerabteil mehrerer Gebäude gelangten. Im Keller angekommen, gingen die Täter insgesamt vier Abteile an. Objekt der Begierde waren drei hochwertige Fahrräder, wovon die Einbrecher eines aus unbekannten Gründen zurückließen. Die beiden entwendeten Fahrräder haben einen Gesamtwert von circa 2.000 Euro. An den Türen entstand ein Gesamtschaden von knapp 3.000 Euro. Täterhinweise liegen in diesem Fall nicht vor.

Das Rolltor einer Tiefgarage in der Karl-Boos-Straße wurde ebenfalls in der Montagnacht beschädigt, wodurch die Täter Zutritt zur Tiefgarage erlangten. Das dort abgestellte und mit zwei Schlössern gesicherte E-Bike fiel den Tätern anschließend in die Hände. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein schwarzes KTM Citybike im Wert von über 4.000 Euro. Der Sachschaden am Rolltor beträgt etwa 2.000 Euro. Unabhängig von der Anzeigenaufnahme fielen einer anderen Streife zwei männliche Personen gegen 1.10 Uhr in der Holzstraße auf, wovon einer mit einem unbeleuchteten E-Bike unterwegs war. Der beabsichtigten Kontrolle entzog sich der E-Bike-Fahrer durch Flucht. Das Rad wurde bei der Flucht zurückgelassen und konnte im Rahmen der späteren Ermittlungen als das in der Karl-Boss-Straße entwendete E-Bike ermittelt werden. Der Flüchtige war circa 1,85 m groß, schlank und hatte einen schwarzen Vollbart. Er war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und reflektierenden Applikationen, einer dunklen Hose und Sneakern bekleidet. Das E-Bike konnte nach erfolgter Spurensicherung der Eigentümerin ausgehändigt werden. Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Telefonnummer (0611) 345 2440 gegeben werden.

3. Mehrere gewerbliche Einbruchdiebstähle, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Heinrich-Zille-Straße und Gustav-Stresemann-Ring, Mittwoch, 27.03.2024, 21:30 Uhr bis Dienstag, 02.04.2024, 07:50 Uhr (jg)Über die Osterfeiertage kam es in Wiesbaden gleich zu drei gewerblichen Einbrüchen in Lager-, Verkaufs- sowie Büroräume.

Die unbekannten Täter verschafften sich in allen drei Fällen mittels Hebelwerkzeug Zugang zu den Gebäuden. In einem Gebäudekomplex am Gustav-Stresemann-Ring, bestehend aus Büro- und Wohnräumen, scheiterten die Täter in der Nacht zum Dienstag an Stahltüren, sodass es lediglich zu einem Versuch kam. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. In den weiteren Gebäuden waren die Hebelversuche erfolgreich und verhalfen Zugang zu den Innenräumen zu erhalten. Dort wurden aus der Kasse eines Restaurants in der Heinrich-Zille-Straße in der Montagnacht circa 500 Euro entwendet. Bei dieser Tat entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Bei dem dritten Objekt in der Schiersteiner Straße konnten circa 1.100 Euro gewaltsam aus einem Rollcontainer erbeutet werden. Zeuginnen und Zeugen werden geben sich an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 0 zu wenden.

4. Unfall mit dem Gegenverkehr,

Wiesbaden, B 455, Dienstag, 02.04.2024, 17.11 Uhr

(mb)Am Dienstagmittag kam es auf der B 455 in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen, wobei beide Beteiligte verletzt wurden.

Der Unfallverursacher befuhr die Bundesstraße 455 aus Richtung Naurod kommend in Richtung Wiesbaden Innenstadt und geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der 19-jährige Taunussteiner mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beide Unfallbeteiligte wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden polizeilich abgeschleppt. An den Fahrzeugen und drei Leitplanken entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.000 Euro.

