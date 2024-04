Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Autodiebstahl - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf der Straße Flassheide sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Tat passierte zwischen Donnerstagnachmittag und dem frühen Freitagmorgen. Aus einem Büroraum wurde ein Tresor erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen (unter Tel. 0800/2361 111), denen etwas aufgefallen ist oder die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können.

Gladbeck:

Auf der Postallee wurde in eine KiTa eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Im Kindergarten selbst wurden kaum Veränderungen festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 19.30 Uhr am Donnerstagabend und 7.15 Uhr heute (Freitag).

Haltern am See:

Die Polizei sucht nach einem schwarzen VW Golf und nach Zeugen, die Angaben zu dem Autodiebstahl machen können. Der Golf GTI wurde am 31. März (Sonntag) am Fahrbahnrand der Römerstraße geparkt. Am Donnerstag (04. April) war der Pkw weg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Auto auch nicht abgeschleppt. Der schwarze Golf hat ein RE-Kennzeichen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Recklinghausen:

Auf der Hochstraße wollten unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag in eine Erdgeschosswohnung einbrechen. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sie den Einbruch abbrachen, weil sie bemerkten, dass Jemand zu Hause war. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Gestohlen wurde nichts.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

