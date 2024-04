Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

An der Straße Zur Potmere wollten unbekannte Täter am Mittwoch in ein Wohnhaus einbrechen, sind aber gescheitert. Ein aufmerksamer Nachbar hatte gegen 17.30 Uhr zwei Personen bemerkt, die ihm verdächtig vorkamen. Die Männer gaben vor, eine Wohnung zu suchen. Ob sie etwas mit dem Einbruch zu tun haben, ist unklar. Sie wurden wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre, ca. 1,65m bis 1,70m, dunkle kurze Haare, eine Person Mittelscheitel, die andere Person Seitenscheitel, bekleidet mit dunkelblauer Jeans und dunkelblauer Jacke, hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild und sprachen hochdeutsch. Wer weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Marl:

Auf der Sickingmühler Straße wurden am Mittwoch in einem Haus gleich beide Wohnungen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und Geld gestohlen, nachdem die unbekannten Täter die Haus- und dann die jeweiligen Wohnungstüren aufgehebelt hatten. Die Tatzeit kann auf 15 bis 18 Uhr eingegrenzt werden.

Recklinghausen:

Auf der Hans-Böckler-Straße wurde zwischen Mittwochmittag und dem frühen Mittwochabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten das Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss auf und durchwühlten mehrere Räume. Gestohlen wurden unter anderem ein Fernseher, ein Laptop, Fotoausrüstung, eine Uhr (Breitling), Schmuck und Bargeld. Erste Hinweise zu Tatverdächtigen sind bereits vorhanden, denen wird jetzt nachgegangen.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell