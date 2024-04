POL-RE: Herten: Zeugen nach Unfall mit Schwerverletzten gesucht

Recklinghausen (ots) - Eine 64-Jährige aus Dorsten war mit ihrem Auto auf der Hans-Sachs-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in die Lützowstraße zu biegen. Eine ihr entgegenkommende 67-jährige Mofafahrerin musste nach ersten Erkenntnissen stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch stürzte sie und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein ...

mehr