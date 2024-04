POL-RE: Bottrop: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu zwei Tatverdächtigen machen können, die am Mittwochabend eine Fahrschule an der Straße Im Schwarzwald überfallen wollten. Nach bisherigen Erkenntnissen klopften die beiden Täter gegen 19.30 Uhr an der Tür der Fahrschule. Als eine Mitarbeiterin die Tür öffnete, wurde sie mit einer Schusswaffe bedroht. Die Bottroperin schlug die Tür sofort wieder zu ...

