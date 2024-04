Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Überfall auf Fahrschule - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu zwei Tatverdächtigen machen können, die am Mittwochabend eine Fahrschule an der Straße Im Schwarzwald überfallen wollten. Nach bisherigen Erkenntnissen klopften die beiden Täter gegen 19.30 Uhr an der Tür der Fahrschule. Als eine Mitarbeiterin die Tür öffnete, wurde sie mit einer Schusswaffe bedroht. Die Bottroperin schlug die Tür sofort wieder zu und alarmierte die Polizei. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Gesprochen wurde nicht - es wurden dementsprechend auch keine Forderungen gestellt. Die beiden Täter waren maskiert (mit Schal vor dem Gesicht) und vermutlich männlich. Sie wurden als etwa 16 bis 25 Jahre alt und als ca. 1,75m groß beschrieben, außerdem waren sie dunkel gekleidet (Kapuzenpullover). Wer Hinweise zu dem Überfall oder den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell