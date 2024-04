Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Jugendlicher nach Unfall leicht verletzt - Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines Autos fuhr einem 17-jährigen Rollerfahrer auf und flüchtete anschließend.

Am Mittwochabend um 18:55 Uhr war der Jugendliche auf der Dortmunder Straße in Richtung Dortmund unterwegs. Als er aus einem dortigen Kreisverkehr ausfahren wollte, fuhr ihm ein Auto auf. Durch den Zusammenstoß stürzte er und wurde leicht verletzt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Dortmund fort. Es soll sich um ein Auto mit einer dunklen Lackierung handeln. Am Roller des 17-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden von 200 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann weitere Angaben zum Auto und zum unbekannten Fahrer machen? Die Polizei nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell