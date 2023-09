LPI-J: Vor hohem Schaden bewahrt

Jena (ots) - Kurz vor Mitternacht informierten am Dienstag Zeugen über eine männliche Peron in der Mühlenstraße, welche vor einem Haus randalieren soll. Die hinzugerufenen Beamten trafen den 42-jährigen Mann auch an, mit über 2 Promille. Dieser hatte zuvor mehrere Gegenstände aus dem Fenster geworfen. Hierbei beschädigte er das Fenster. Auch warf dieser mehrere Mülltonnen auf der Straße um, ohne diese zu beschädigen. Eine Anzeige erhielt er trotz dessen. ...

