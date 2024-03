POL Schwaben Nord: Der Ölspur auf der Spur

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (13.03.2024) gegen 18.15 Uhr löste ein 32-Jähriger einen Polizeieinsatz aus. Auslöser war seine Schreckschusswaffe. Die Polizeieinsatzzentrale wurde gegen 18.15 Uhr darüber informiert, dass ein 32-jähriger Mann mit einer Waffe offenbar in die Luft schoss und anschließend in ein Elektrofachgeschäft in der Schönbachstraße ging. Die Polizei fuhr die Örtlichkeit mit mehreren ...

