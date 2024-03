POL Schwaben Nord: Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots) - Welden - In dieser Woche wurde in ein Einfamilienhaus in Welden eingebrochen. Dabei wurden mehrere Gegenstände entwendet. Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch (11.-13.03.2024) verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Hofstraße. Der Bewohner war in dieser Zeit unterwegs. Bei der Rückkehr stellte er fest, dass die Räume im Haus durchwühlt waren. Offenbar ...

