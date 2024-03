Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall mit Folgen

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Mittwoch (13.03.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in der Wankelstraße. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 18.30 Uhr rangierte eine 48-Jährige rückwärts aus einer Parklücke. Dabei übersah sie offenbar eine Mutter und deren Tochter, die an deren Fahrzeug die Einkäufe einräumten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto der 48-Jährigen und dem Einkaufswagen der Beiden. Dabei wurde die 9-jährige Tochter kurzzeitig durch den Einkaufswagen an deren Fahrzeug gedrückt. Der Einkaufswagen beschädigte zudem noch das Fahrzeug der Mutter. Durch den Vorfall wurde die 9-Jährige leicht verletzt. Ihre Mutter blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell