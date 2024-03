Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbrüche in Wohnungen

Augsburg (ots)

Welden - In dieser Woche wurde in ein Einfamilienhaus in Welden eingebrochen. Dabei wurden mehrere Gegenstände entwendet. Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch (11.-13.03.2024) verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Hofstraße. Der Bewohner war in dieser Zeit unterwegs. Bei der Rückkehr stellte er fest, dass die Räume im Haus durchwühlt waren. Offenbar wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Auch entstand Sachschaden am Gebäude.

Sielenbach - Am gestrigen Mittwoch (13.03.2024) brachen bislang Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus ein. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. In der Zeit von 05.45 Uhr bis 17.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ziegelweg. Nach bisherigem Stand wurde jedoch nichts entwendet. Sachschaden entstand offenbar auch nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen bereits aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter Tel. 0821/323-3821 entgegen.

