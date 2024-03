Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann mit Schreckschusswaffe

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (13.03.2024) gegen 18.15 Uhr löste ein 32-Jähriger einen Polizeieinsatz aus. Auslöser war seine Schreckschusswaffe. Die Polizeieinsatzzentrale wurde gegen 18.15 Uhr darüber informiert, dass ein 32-jähriger Mann mit einer Waffe offenbar in die Luft schoss und anschließend in ein Elektrofachgeschäft in der Schönbachstraße ging. Die Polizei fuhr die Örtlichkeit mit mehreren Streifen an. Beim Eintreffen der Streifen verließ der Mann bereits wieder das Geschäft und wurde von Polizeibeamten widerstandslos festgenommen. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung eine Schreckschusswaffe und stellten diese sicher. Der 32-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell