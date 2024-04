Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unbekannter nach Urkundenfälschung gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann kaufte Anfang Dezember 2023 in Köln ein Auto ohne Kaufvertrag von einer Privatperson. Die Kennzeichen wurden vor Ort entstempelt, der Verkäufer behielt die Kennzeichen.

Am 10.01.2024 wurde der Käufer mit dem Fahrzeug in Marl "geblitzt". Am Fahrzeug waren identische, aber vermeintlich gefälschte Kennzeichen angebracht. Somit bekam der Verkäufer Post von der Bußgeldstelle.

Unter dem folgenden Link finden Sie ein Foto des Tatverdächtigen.

https://polizei.nrw/fahndung/131605

Wer kann Angaben zu dem Mann auf dem Foto machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell